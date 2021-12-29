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- Kastamonu’da iç çamaşırına zulaladığı uyuşturucu bulundu
Kastamonu’da iç çamaşırına zulaladığı uyuşturucu bulundu
İstanbul’dan şehirler arası yolcu otobüsü ile Kastamonu’ya seyahat eden şüphelinin üstünü arayan jandarma ekipleri, iç çamaşırındaki gizli bölgeye zulalanmış uyuşturucu madde yakaladı.
- İHA
- 29.12.2021 - 10:02
İstanbul’dan şehirler arası yolcu otobüsü ile Kastamonu’ya seyahat eden S.B.'nin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisini alan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler tarafından takibe alınan S.B.’nin detaylı üst araması yapıldı.
İÇ ÇAMAŞIRIN İÇİNE DİKTİĞİ ÇORABA GİZLEDİ
Yapılan aramalarda, şahsın iç çamaşırına dikilen çorap içerisine gizlenmiş vaziyette 50 gram metamfetamin ele geçirdi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.