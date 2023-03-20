Kastamonu'da iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı Sunta Köprülü Kavşağı'nda yaşanan kaza sonucunda sürücülerden biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da korkunç bir kaza yaşandı.

Kaza, Kastamonu il merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı Sunta Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.

Kavşakta çarpıştılar

Ufuk Ç. idaresindeki 37 AY 423 plakalı otomobil ile Murat Ö. yönetimindeki 37 SA 925 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

1 sürücü yaralandı

Kazada sürücü Murat Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.