Kastamonu’da iki çocuğun bıçakladığı taksici öldü Aracına yolcu olarak aldığı iki çocuk tarafından bıçaklanan taksi sürücüsü hayatını kaybetti. Olay sonrası iki çocuk, gözaltına alındı.

İHA

Taksisine aldığı çocuklar, sonunu getirdi...

Dün gece Kastamonu'nun Aktekke Mahallesi Yol Sokak’ta seyir halinde olan taksi sürücüsü Nurettin Tığlıgil’in aracına, 16 yaşlarındaki iki çocuk müşteri olarak bindi.

Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı.

Defalarca bıçaklandı

Tartışma sırasında çocuklar tarafından defalarca bıçaklanan taksi sürücüsü, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan taksi sürücüsü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Tedavi altına alınan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası gözaltına alınan iki çocuğun işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.