DHA
Kastamonu'nun Cide ilçesinde sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde korkutan bir kaza yaşandı.
Kavşaktan geçiş yapan Şeref A. yönetimindeki motosiklet ile Mehmet Y.'nin kullandığı 34 EVE 741 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, Şeref A. ve eşi Arzu A. ile Mehmet Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Mehmet Y.’ye ayakta müdahale edilirken, Şeref ve Arzu A. Çifti ise hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Arzu A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.
O anlar kaydedildi
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.