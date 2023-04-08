Kastamonu’da internetten gördüğü motosikleti almak isteyince dolandırıldı Çocuklarını okula götürebilmek için motosiklet almak isteyen kadın, internet dolandırıcıları tarafından 13 bin TL dolandırıldı. Tüm birikimini dolandırıcılara kaptıran kadının şimdi tek isteği, o dolandırıcıların yakalanması…

İHA

Kastamonu’da ailesi ile birlikte geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Hanım Şakar, çocuklarını okula götürebilmek için motosiklet almaya karar verdi.

İnternette sepetli ve elektrikli motosiklet ilanını gören Şakar, ilan sahibine ulaştı.

İlan sahibiyle motosikleti almak için 13 bin TL'ye anlaşan Hanım Şakar, birikimleri ile aldıkları altınları bozdurmaya karar verdi.

Parayı gönderdi, bir daha ulaşamadı

Kolundaki altınları kuyumcuya giderek bozduran Şakar, daha sonra ilan sahibiyle irtibata geçti.

Elektrikli motosikletin kendisine gönderilmek üzere araca yüklendiğini gösteren videoların atılması üzerine Şakar, anlaştıkları parayı verilen banka hesabına gönderdi.

Şahıslara bir daha ulaşamayan Hanım Şakar, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılar engelledi

Annesinin dolandırıldığını öğrenen Volkan Parlak da dolandırıcılarla iletişim kurdu.

Şahıslar, dolandırdıkları kişinin annesi olduğunu söyleyen Volkan Parlak'ı telefondan engelledi.

Başından geçenleri anlatan Hanım Şakar, şöyle konuştu:

Video gelince inandı

İki tane çocuğum var. Onları okula götürmek için bir tane motosiklet almaya karar verdik. Sosyal medyada dolaşırken ilana denk geldim. İlana mesaj attım, o da bana '13 bin TL gönder, ben de size motoru göndereyim' dedi. Ankara’da olduğunu söyledi ve kargoya vereceğini belirtti. ‘Tamam’ dedik, eşimle de görüştük ve zar zor biriktirdiğimiz paralarla aldığım altınları bozdurdum. Daha sonra şahıslar bana IBAN numarası attılar. İlk başta inanmadım. Ardından bana motorun kargo aracına yüklendiğine dair video ve fotoğraflar attılar. Böyle yapınca, ben de inandım. Sonra parayı gönderdim. 13 bin TL parayı verdikleri hesaba gönderince, beni hemen engellediler. Arkasından da oğlum aradı, oğlumu da engellediler. Motor hala bize gelmedi.

"Her şeyimi kaybettim, sıfıra düştük

Aynı şahısların başkalarını da dolandırdığını dile getiren Şakar, “Olayın ardından ben bu şahısları internetten araştırmaya başladım. Motoru aldıkları şahsa ulaştım. Şahıs bana, ‘Sen bunları hiç görmedin mi? Haberlere daha önce çıkmışlar, herkesi dolandırmışlar, internete motor dolandırıcısı diye yaz, görürsün’ dedi. Ben de internete yazdım, baktım gerçekten beni dolandıran, bana videolar atan aynı kişiler ve aynı motor. Onları da dolandırmışlar, beni de dolandırdılar. Her şeyimi kaybettim. Sıfıra düştük.” şeklinde konuştu.

"Çöp toplayarak biz o paraları biriktirdik"

Dolandırıcıların yakalanmasını isteyen Şakar, “Benim tek isteğim, dolandırıcıların yakalanması ve benim gibi başkalarını da dolandırmamaları. Bir daha böyle olayların olmamasını ve onlardan paramı almak istiyorum. Çünkü onlar benim çocuklarımın rızkını yediler. Hurdacılık yaparak, çöp toplayarak biz o paraları biriktirdik. Herkesin canını acıtıyorlar, benim tek isteğim yakalanmaları. Bir de bundan sonra kimseyi dolandıramasınlar. Bizim her şeyimiz gitti.” ifadelerini kullandı.

Dolandırıcıların engellediği Volkan Parlak ise, şunları söyledi:

Oğlunu da dolandırmaya kalkıştılar

Annemi dolandırdıklarını öğrendim. Annemi arayıp şahısların kim olduğunu sordum. Annemden telefon numarasını aldım. Aynı şekilde ben de şahıslara yazdım, 'Motor satıyor musunuz? Ben motorun alıcısıyım’ dedim. O da ‘Evet kardeşim, satıyoruz’ dedi. Ne kadar olduğunu sordum, '13 bin TL' dedi. Ben motoru alayım dedim ve aradım. Aradığımda 'Siz, Hanım Şakar isminde bir kadını dolandırdınız. Annem olur o benim, çocukları var, hurdacılık yaparak o paraları biriktirdiler. Zar zor topladılar, çocuklarını okula bırakabilmek için alacağız dedik. Aldığımız motorumuz gelmedi' dedim.

"Yakalansınlar, Allah’larından bulsunlar"