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    Kastamonu'da kaçak karaca avına 11 bin 822 lira ceza

    Jandarma ekipleri tarafından yakalanan ve yasa dışı karaca avlayan 3 kişiye toplam 11 bin 822 lira idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 06.02.2022 - 13:21
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    Kastamonu'da kaçak karaca avına 11 bin 822 lira ceza

    Kastamonu'nun Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hanönü'nün Yılanlı köyü sınırlarında ormanlık alanda kaçak karaca avı yapan Ş.Ç., M.K. ve M.K. isimli 3 kişiyi yakaladı.

    3 KİŞİYE 11 BİN 822 LİRA CEZA

    Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri ile Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin işbirliğince yakalanan yasa dışı karaca avcılarına 11 bin 822 lira idari yaptırım uygulandı.

    SUÇ ALETLERİNE EL KONULDU

    Ayrıca kaçak avcılık yapan şahıslara ait üç adet tüfek ile balta ve derisi yüzülmüş karaca etlerine de el konuldu.

    Kastamonu da kaçak karaca avına 11 bin 822 lira ceza #1

    Kastamonu da kaçak karaca avına 11 bin 822 lira ceza #2


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