Kastamonu'da kaldırımda bisiklet süren gençlere otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kastamonu merkez Candaroğulları Mahallesi'nde Ozan B.T. (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma vurarak istinat duvarına çarptı.
İstinat duvarına çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bisiklet süren Yağız E.A. (15) ve İsmail B.'ye (18) çarptıktan sonra yol kenarında durabildi.
2 kişi yaralandı
Kazada otomobil sürücüsü Ozan B.T. yara almazken bisiklet süren Yağız E.A. ve İsmail B. yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
1'inin durumu ağır
Yaralılardan 15 yaşındaki Yağız E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazanın ardından polis ekipleri olay yerine güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.