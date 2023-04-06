Kastamonu'da kamyonet tarlaya uçtu: 3 yaralı

İHA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre Kastamonu-Taşköprü karayolu Çayırcık köyü mevkisinde 06 JVE 73 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 50 metre yüksekten tarlaya uçtu.
Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazanın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.