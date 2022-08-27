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    Kastamonu'da kavga eden kadınlar birbirlerine meyve fırlattı

    Araç'taki semt pazarında iki grup kadın arasında çıkan kavgada kadınlar birbirlerine sebze ve meyve fırlattı.
    • 27.08.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 14:55
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    Kastamonu'da kavga eden kadınlar birbirlerine meyve fırlattı

    Kastamonu’nun Araç ilçesinde bulunan semt pazarında aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup kadın, alışveriş yapmak için geldikleri semt pazarında karşılaştı.

    Kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Kavgaya tutuşup meyve fırlattılar

    İHA'nın haberine göre kavga sırasında kadınlar, tezgahlardan aldıkları onlarca sebze ve meyveyi birbirine fırlattı.

    Mısır, lahana, patates ve domateslerin havada uçuştuğu kavga, zabıta ve esnafın araya girmesi ile sonlandı. Çıkan kavgada esnafın ürünleri zarar görürken olayda yaralanan olmadı.

    O anlar kameralara yansıdı

    Öte yandan, kavganın 3 kız kardeşin semt pazarında, babaları ile yaşayan kadınla karşılaşması sonrasında çıktığı öğrenildi.

    Saniye saniye kameralara yansıyan kavgada kadınların birbirine sebze ve meyve fırlattığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Görüntülerde kadınların tezgahlardan aldıkları ürünleri birbirine fırlattığı görülüyor. Kavga sırasında semt pazarında bulunan vatandaşlar ise panik yaşıyor.

    Kastamonu'da kavga eden kadınlar birbirlerine meyve fırlattı VİDEO


    “Pazarda ne varsa birbirilerine fırlatmışlar”

    İlçe sakinlerinden Satılmış Sarıkaş, semt pazarında sürekli olarak kavgaların yaşandığını belirterek, “Ben pazara alışveriş için geldim. Saat 11.00 sıralarında gittim. Ondan sonra kavga çıkmış. Pazarda ne varsa birbirilerine fırlatmışlar. Esnaf araya girip ayırmış. Esnaf da hiçbir kabahat yok. Hep o kadınlar ortalığı karıştırıyor. Bu kadınlar merkezde yaşarken daha çok bu tarz olaylar oluyordu. Şimdi ilçe merkezinin dışında yaşıyorlar. Ama yine oluyor. Bu kadınlar burada yaşadıkça Araç’ın başı beladan çıkmaz” dedi.

    Kastamonu da kavga eden kadınlar birbirlerine meyve fırlattı #1

    Kastamonu da kavga eden kadınlar birbirlerine meyve fırlattı #2

    Kastamonu da kavga eden kadınlar birbirlerine meyve fırlattı #3

    Kastamonu da kavga eden kadınlar birbirlerine meyve fırlattı #4



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