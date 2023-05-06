Kastamonu'da kaza: 3 yaralı Tosya ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hükümet Caddesi ile hastane kavşağında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 37 KL 6836 plakalı otomobil ile 19 AB 521 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Marketin duvarına çarpıp durdu

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki bir marketin duvarına çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan Mehmet S., Ayşe K. ve Mehmet O. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O anlar kamerada

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın kavşakta çarpıştığı görülüyor. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki marketin duvarına çarpıyor.