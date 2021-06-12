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Kastamonu’da kediler su borusuna sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı

Kastamonu’da kediler su borusuna sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı

Mahalle sakinleri, çalışma alanındaki su borularının içerisine kedilerin sıkışmış olduğunu fark etti. Kediler, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması ile kurtarılabildi.