- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kastamonu’da kediler su borusuna sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı
Kastamonu’da kediler su borusuna sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı
Mahalle sakinleri, çalışma alanındaki su borularının içerisine kedilerin sıkışmış olduğunu fark etti. Kediler, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması ile kurtarılabildi.
- DHA
- 12.06.2021 - 09:07
Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Yukarı Hatıpbağı Mahallesi'nde, çalışma alanındaki su boruların içerisinden kedi sesleri gelmeye başladı.
Mahalle sakinlerinin fark etmesi ile boruların içerisinde kedilerin sıkışmış olduğu belirlendi.
Durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
BORULARIN ETRAFI KAZILDI
Bölgeye sevk edilen ekipler, boruların etrafını kazarak kedilere ulaşmaya çalıştı.
1 saatlik çalışmanın ardından kediler sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
KAMERAYA YANSIDI
O anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Kedilerine kavuşan aile ise itfaiyeye teşekkür etti.
Kastamonu’da kediler su borusuna sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı VİDEO