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    Kastamonu'da kedilerin tabut başındaki 'vefa' nöbeti, görenleri şaşırttı

    Kastamonu’nun Daday ilçesinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki hayvanseverin, küçükken sahiplendiği "Duman" ve "Pamuk" isimli kedileri, tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 14:50
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    Kastamonu'da kedilerin tabut başındaki 'vefa' nöbeti, görenleri şaşırttı

    Kastamonu’nun Daday ilçesinde 84 yaşındaki hayvansever Nezihe Hekimoğlu, hayatını kaybetti.

    Hekimoğlu’nun cenazesi, evinden helallik alınması sonrası Daday Merkez Kolukaraoğlu Camisine getirildi.

    CENAZE NAMAZININ KILINDIĞI ESNADA ŞAŞIRTAN OLAY

    Burada kılınan cenaze namazı sonrası Nezihe Hekimoğlu’nun cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.

    Hekimoğlu’nun cenaze namazının kılınmak istendiği sırada ise ilginç bir olay yaşandı.

    TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADILAR

    Hekimoğlu'nun beslediği kedileri "Duman" ve "Pamuk", cenaze namazı sırasında tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

    Hekimoğlu'nun yavruyken sahiplendiği kedilerinin, tabutunun başından ayrılmadığını gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

    Kastamonu da kedilerin tabut başındaki vefa nöbeti, görenleri şaşırttı #1

    Kastamonu da kedilerin tabut başındaki vefa nöbeti, görenleri şaşırttı #2

    Kastamonu da kedilerin tabut başındaki vefa nöbeti, görenleri şaşırttı #3

    Kastamonu da kedilerin tabut başındaki vefa nöbeti, görenleri şaşırttı #4

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