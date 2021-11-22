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Kastamonu'da kedilerin tabut başındaki 'vefa' nöbeti, görenleri şaşırttı

Kastamonu'da kedilerin tabut başındaki 'vefa' nöbeti, görenleri şaşırttı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki hayvanseverin, küçükken sahiplendiği "Duman" ve "Pamuk" isimli kedileri, tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.