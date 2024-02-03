Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan işçi yaşam mücadelesini kaybetti İnebolu ilçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan işçi, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde orman kesiminde çalışan Musa Genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi neticesinde ağır yaralandı.

İş arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan orman işçisi Musa Genç, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Kastamonu’da 15 gündür yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenazesi toprağa verilecek

Genç’in cenazesi, hastanenin morgundan alınarak yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İnebolu’ya bağlı Alaca köyünde aile kabristanlığında defin edilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)