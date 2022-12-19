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    Kastamonu'da kontrolden çıkan kamyon metrelerce sürüklendi

    Kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan odun yüklü kamyon, şarampole yuvarlanarak 100 metre sürüklendi. Sürücü, araçtan atlayarak kurtuldu.
    • 19.12.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 16:43
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    Kastamonu'da kontrolden çıkan kamyon metrelerce sürüklendi

    Kastamonu’nun Cide ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

    Yurtbaşı köyü mevkiinde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen odun yüklü kamyonun sürücüsü, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kamyon, bu etki neticesinde yoldan çıktı.

    Uçuruma yuvarlandı 100 metre sürüklendi

    Şarampole yuvarlanarak yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonun sürücüsü, araçtan atlayarak kurtuldu.

    Hafif yaralı olarak kazayı atlatan kamyon sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide İlyasbey Sağlık Merkezi’ne kaldırıldı.

    Kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

    Kastamonu da kontrolden çıkan kamyon metrelerce sürüklendi #1

    Kastamonu da kontrolden çıkan kamyon metrelerce sürüklendi #2

    Kastamonu da kontrolden çıkan kamyon metrelerce sürüklendi #3


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