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- Kastamonu'da kontrolden çıkan kamyon metrelerce sürüklendi
Kastamonu'da kontrolden çıkan kamyon metrelerce sürüklendi
Kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan odun yüklü kamyon, şarampole yuvarlanarak 100 metre sürüklendi. Sürücü, araçtan atlayarak kurtuldu.
- 19.12.2022 - 16:36
- Güncelleme : 19.12.2022 - 16:43
Kastamonu’nun Cide ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.
Yurtbaşı köyü mevkiinde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen odun yüklü kamyonun sürücüsü, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kamyon, bu etki neticesinde yoldan çıktı.
Uçuruma yuvarlandı 100 metre sürüklendi
Şarampole yuvarlanarak yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonun sürücüsü, araçtan atlayarak kurtuldu.
Hafif yaralı olarak kazayı atlatan kamyon sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide İlyasbey Sağlık Merkezi’ne kaldırıldı.
Kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.