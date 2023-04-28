Kastamonu'da köpeği vuran adam gözaltına alındı Av tüfeği iki köpeği vuran şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmasının ardından tekrardan serbest bırakıldı.

İHA

Kastamonu’nun Abana ilçesinde Merkez Mahallesi Bahattin Yorgancı Caddesi’nde av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralı halde sokak köpeklerini gören kişi, durumu Abana İlçe Emniyet Amirliğine bildirdi.

Polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırma sonucu Aydınevler Sitesi bahçe duvarının dibinde iki adet sokak köpeğinin ateşli silahla vurulduğunu tespit etti.

Köpeği silahla vurdu

Köpeklerden biri olay yerinde telef olurken, yaralı halde olan diğer köpeğin ise vücudundan 100'den fazla saçma tespit edildi.

Abana İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ve kamera araştırması neticesinde köpeğe ateş eden şahsın C.Ş. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Şüpheli gözaltına alındı

C.Ş. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.