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    Kastamonu’da köpeklerden kaçarken düşüp kolunu kırdı

    Sabah namazı için camiye gitmek isteyen Yılmaz Esen, sokak köpeklerinin saldırısından kaçmaya çalışırken düşüp kolunu kırdı.
    • 03.08.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 11:41
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    Kastamonu’da köpeklerden kaçarken düşüp kolunu kırdı

    Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Yukarı Hatıpbağı Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz Esen, sabah namazına gitmek için evinden çıktığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

    Esen, köpeklerden kaçmaya çalışırken düşünce kolu kırıldı.

    Hastaneye kaldırıldı

    İHA’nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esen’i İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Burada ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Esen'in, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavisi gerçekleştirildi.


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