Kastamonu'da kuzenini kazara öldüren genç serbest bırakıldı

İHA
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinin Arıca köyünde 18 yaşındaki Mehmet Ali Topcu ile 16 yaşındaki kuzeni Y.E.T. evin balkonunda otururken dehşet saçıldı.
Topcu ve kuzeni Y.E.T. evin balkonunda oturduğu sırada tüfekle oynadı.
İki gencin tüfeği incelediği sırada tüfek kazara ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet Ali Topcu, olay yerinde kanlar içerisinde kaldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatının kaybettiğini belirtti.
Şüpheli gözaltına alındı
Y.E.T. ise kuzeninin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından Y.E.T., sağlık kontrolünden geçirilerek İnebolu Adliyesi!ne sevk edildi.
Serbest bırakıldı
Y.E.T., adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.