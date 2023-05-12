Kastamonu'da liselilerin kavgası ölümle bitti Lise öğrencileri arasında çıkan kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Katil zanlısı liseli de gözaltına alındı.

İHA

İkisi de 15 yaşındaydı…

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde lise öğrencileri İ.K. ile M.Y. arasında önce tartışma sonra kavga çıktı.

Bir anda cebindeki bıçağı çıkaran İ.K., M.Y.’yi yaraladı.

Olaya tanıklık edenler hemen 112’yi aradı.

Kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları M.Y.’yi Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ancak M.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İ.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.