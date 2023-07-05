Kastamonu'da maganda kurşunu can aldı: Katil, kuzeni çıktı Balkonda oturduğu sırada başına saçma isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin kuzeni, gözaltına alındı. 16 yaşındaki şüphelinin kendilerine ait av tüfeğiyle uğraşırken yanlışlıkla kuzenini öldürdüğü öne sürüldü.

İHA

Maganda kurşunu, bu kez 19 yaşındaki genci hayattan kopardı…

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Arıca köyündeki evinin balkonunda oturan Mehmet Ali Topcu, bir anda yere yığıldı.

Evde bulunan ailesinin durumu haber vermesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

16 yaşındaki kuzeni vurdu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Topcu’nun, baş bölgesinin çeşitli yerlerinde tüfek saçmalarının bulunduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Geniş çaplı yapılan olay yeri incelemesinin ardından çevrede boş tüfek fişeklerine rastlandı.

Jandarma ekipleri ise köy yerinde gelişigüzel ateş eden kişinin Topcu’nun 16 yaşındaki kuzeni Y.E.T. olduğunu tespit etti.

'Yanlışlıkla vurdu' iddiası

İddiaya göre Y.E.T., kendilerine ait av tüfeğiyle uğraşırken yanlışlıkla kuzenini öldürdü.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Mehmet Ali Topcu’nun cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.