Kastamonu'da manzara karşısında özçekim yapmak isterken aracı uçuruma düştü

Kastamonu'da manzara karşısında özçekim yapmak isterken aracı uçuruma düştü

Tosya ilçesinde manzara karşısında özçekim yapmak isteyen şahsın el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili uçuruma yuvarlandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kuşçular köyünde ismi öğrenilemeyen bir kişi, aracından inerek ailesi ile birlikte manzara karşısında özçekim yapmak istedi.

Araç boşken uçuruma düştü

İHA'nın aktardığına göre; sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, içerisinde kimse yokken aniden hareket etti.

Kontrolsüzce ilerleyen otomobil uçuruma yuvarlandı.

Olay karşısında şoke olan aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Otomobil olay yerine çağrılan vinçle uçurumdan çekilerek kaldırıldı.

Kastamonu'da manzara karşısında özçekim yapmak isterken aracı uçuruma düştü - VİDEO