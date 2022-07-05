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    Kastamonu'da manzara karşısında özçekim yapmak isterken aracı uçuruma düştü

    Tosya ilçesinde manzara karşısında özçekim yapmak isteyen şahsın el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili uçuruma yuvarlandı.
    • 05.07.2022 - 01:39
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    Kastamonu'da manzara karşısında özçekim yapmak isterken aracı uçuruma düştü

    Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kuşçular köyünde ismi öğrenilemeyen bir kişi, aracından inerek ailesi ile birlikte manzara karşısında özçekim yapmak istedi.

    Araç boşken uçuruma düştü

    İHA'nın aktardığına göre; sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, içerisinde kimse yokken aniden hareket etti.

    Kontrolsüzce ilerleyen otomobil uçuruma yuvarlandı.

    Olay karşısında şoke olan aile, durumu jandarmaya bildirdi.

    Otomobil olay yerine çağrılan vinçle uçurumdan çekilerek kaldırıldı.

    Kastamonu'da manzara karşısında özçekim yapmak isterken aracı uçuruma düştü - VİDEO

    Kastamonu da manzara karşısında özçekim yapmak isterken aracı uçuruma düştü #1


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