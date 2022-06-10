Kastamonu'da mezarlığın kapıları çalındı

Mezarlıktaki demir kapı ve demir korkulukları çalan kimliği belirsiz hırsızlar, polis ekiplerince aranıyor.

Kastamonu merkez Honsalar Mahallesi'nde bulunan Okmeydanı Mezarlığı'nda hırsızlık olayı yaşandı.

İHA'nn haberine göre; yapılan incelemede, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından mezarlıkta bulunan demir korkulukların çalındığı ve demir parçalarını alıp götürdükleri belirlendi.

Demir kapıları yerinden söktüler

Bazı kabristanlıkların da demir kapılarının olmadığı ve yerinden söküldüğü görüldü.

Hırsızlar aranıyor

Vatandaşlar, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.