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    Kastamonu'da mezarlığın kapıları çalındı

    Mezarlıktaki demir kapı ve demir korkulukları çalan kimliği belirsiz hırsızlar, polis ekiplerince aranıyor.
    • 10.06.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 15:59
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    Kastamonu'da mezarlığın kapıları çalındı

    Kastamonu merkez Honsalar Mahallesi'nde bulunan Okmeydanı Mezarlığı'nda hırsızlık olayı yaşandı.

    İHA'nn haberine göre; yapılan incelemede, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından mezarlıkta bulunan demir korkulukların çalındığı ve demir parçalarını alıp götürdükleri belirlendi.

    Demir kapıları yerinden söktüler

    Bazı kabristanlıkların da demir kapılarının olmadığı ve yerinden söküldüğü görüldü.

    Hırsızlar aranıyor

    Vatandaşlar, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

    Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kastamonu da mezarlığın kapıları çalındı #1

    Kastamonu da mezarlığın kapıları çalındı #2


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