Kastamonu'da motosiklet seyir halindeyken tehlikeli hareketler! Elini bırakıp üstüne çıktı.... Motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken ellerini bırakıp koltuğun üzerine çıkması diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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İHA

Trafik magandaları yollarda dehşet saçıyor...

Hem kendi canını hem kendi canını tehlikeye atan sürücüler yeni bir olayla gündeme geliyor.

Bu kez tehlikeli görüntülerin adresi Kastamonu oldu.

Motosiklet üstüne çıktı

Kastamonu’da E.K. isimli motosiklet sürücüsü, plakasız motosikleti ile iki şeritli bir karayolunun sol şeridini kapatarak önce ellerini bıraktı.

Daha sonra motosikletinin üzerine çıkıp ayaklarıyla dengede kalan motosiklet sürücüsü E.K., yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü.

O anlar kaydedildi

Motosikletlinin trafikteki bu tehlikeli hareketleri, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün önce elini bıraktığı, ardından ayakları ile motorun koltuğuna çıkıp dengede kalmaya çalıştığı görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)