Direksiyonu kilitlenen motosiklet sürücüsü, 4 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde evinden çıkarak motosikleti ile yola çıkan İsa Can'ın motosikletinin direksiyonu kitlendi.

İsa Can, direksiyonunun kilitlenmesi sonucunda yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada motosiklet sürücüsü İsa Can yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İsa Can, yapılan ilk müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsa Can daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kastamonu'da motosikletli sürücü 4 metreden zemine düştü VİDEO







İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



