Kastamonu'da otomobil 7 metrelik istinat duvarından bahçeye uçtu Kastamonu'da 7 metre yükseklikteki istinat duvarından evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

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İHA

Kastamonu merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün bilinmeyen sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı.

Hızla ilerleyen otomobil yaklaşık 7 metre yükseklikteki istinat duvarından bir evin bahçesine uçtu.

Sürücü yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.