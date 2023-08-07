Kastamonu'da otomobil 7 metrelik istinat duvarından bahçeye uçtu

İHA
Kastamonu merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün bilinmeyen sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı.
Hızla ilerleyen otomobil yaklaşık 7 metre yükseklikteki istinat duvarından bir evin bahçesine uçtu.
Sürücü yaralandı
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.