Dolar
6.8505
0.4398%
Euro
7.9362
0.9142%
Altın
1855.4
0.7378%
Borsa
118242.96
0.1702%
G. Altın
408.914
1.2642%
Bitcoin
64027.65
-0.1697%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Kastamonu’da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü

    Tırla çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 22.07.2020 - 16:44
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 16:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu’da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü

    Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 37 FA 728 plakalı otomobil, karşı yönden gelen tır ile çarpıştı.

    3 ÖLÜ

    Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi kaldırıldığı Şenpazar İlçe Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin ise Mehmet Çınar, Kemal Kıranoğlu ve eşi Fatma Kıranoğlu olduğu belirlendi.

    Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

    Kastamonu’da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü #1

    Kastamonu’da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü #2

    Görüş Bildir