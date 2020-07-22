Kastamonu’da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü

Kastamonu’da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü

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Tırla çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 37 FA 728 plakalı otomobil, karşı yönden gelen tır ile çarpıştı.

3 ÖLÜ

Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi kaldırıldığı Şenpazar İlçe Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin ise Mehmet Çınar, Kemal Kıranoğlu ve eşi Fatma Kıranoğlu olduğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.