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- Kastamonu’da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü
Kastamonu’da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü
Tırla çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
- 22.07.2020 - 16:44
- Güncelleme : 22.07.2020 - 16:44
Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 37 FA 728 plakalı otomobil, karşı yönden gelen tır ile çarpıştı.
3 ÖLÜ
Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi kaldırıldığı Şenpazar İlçe Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin ise Mehmet Çınar, Kemal Kıranoğlu ve eşi Fatma Kıranoğlu olduğu belirlendi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.