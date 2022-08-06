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    Kastamonu'da parkta oynayan 3 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

    Parkta oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki Miraç Alabaş'ın yüzü parçalandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, gözünü kaybetmekten son anda kurtuldu.
    • 06.08.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 16:01
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    Kastamonu'da parkta oynayan 3 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

    Sokak köpeği saldırısına maruz kalan çocuklara bir yenisi daha eklendi.

    Kurban Bayramı’nda, tatil için Tekirdağ’dan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine gelen Alabaş ailesinin 3 yaşındaki Miraç, parkta arkadaşları ile oynarken saldırıya uğradı.

    İHA’nın haberine göre; yüzünde ısırık izleri oluşan Miraç Alabaş’ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

    Miraç’ın yüzünde ve gözünde ciddi yara izleri oluştu. Ailesi tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Gözünü kaybetmekten kurtarıldı

    Ameliyata alınan ve yüzü ile gözüne pansuman yapılan Miraç, yoğun tedavi sonucu gözünü kaybetmekten kurtarıldı. Köpeklere karşı korkusunun oluştuğu öğrenilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Kastamonu'da parkta oynayan 3 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı VİDEO

    “Köpek bir anda çocuğumu ısırdı”

    Miraç’ın annesi Simge Alabaş, olay anına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    “Biz Kurban Bayramı'nın birinci günü tatil için memleketimiz Taşköprü ilçesine geldik. Dün de Cumhuriyet Meydanında bulunan parkta otururken bir anlık dalgınlığımıza geldi. Orada köpekler varmış, biz köpekleri görmedik ve köpek bir anda çocuğumu ısırdı.

    Kastamonu da parkta oynayan 3 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı #1

    “Çocuğum gözünü az kalsın kaybediyordu”

    Biz koştur koştur hemen taksiyle hastaneye gittik. Orada müdahale edildi. Ardından bizi Kastamonu’ya sevk ettiler, orada da çocuğum tedavi edildi. Çocuğum gözünü az kalsın kaybediyordu. Bunun hesabını o zaman kim verecekti?

    “Hiç durmadan gece gündüz ağlıyor”

    Çocuğum hiç durmadan gece gündüz ağlıyor. Ben çok şikayetçiyim Taşköprü’nün bu köpeklerinden. Lütfen bir an önce müdahale edilsin. Sadece benim çocuğum değil, başkasının çocuğuna da olabilirdi. Müdahale edilmesini istiyorum.”

    Kastamonu da parkta oynayan 3 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı #2

    Barınak kapatıldı, köpekler sokağa salındı

    Yaşanan talihsiz olayın ardından Taşköprülü vatandaşlar, Taşköprü Belediyesi tarafından faaliyet gösteren geçici hayvan barınağının 7 ay önce kapatılarak köpeklerin sokaklara salıverilmesinin yaşanan bu ve bunun gibi hadiselere sebep olduğunu belirterek belediye yetkililerinden ivedilikle bu sorunun çözüme kavuşturulmasını beklediklerini kaydettiler.

    Vatandaşlar, barınağın kapanmasının ardından geçen 7 aylık süreçte henüz ciddi bir çözüm adımı atılmamasına da ayrıca tepki gösterdiler.


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