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    Kastamonu'da pazarda kadınların sebze savaşı

    Araç ilçesindeki semt pazarında iki grup kadın arasında çıkan kavgada sebze ve meyveler havada uçuştu.
    • 29.08.2022 - 00:42
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    Kastamonu'da pazarda kadınların sebze savaşı

    Kastamonu’nun Araç ilçesinde bulunan semt pazarında, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup kadın, alışveriş yapmak için geldikleri semt pazarında karşılaştı. Kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadınlar, tezgahlardan aldıkları onlarca sebze ve meyveyi birbirine fırlattı. Mısır, lahana, patates ve domateslerin havada uçuştuğu kavga, zabıta ve esnafın araya girmesi ile sonlandı. Çıkan kavgada esnafın ürünleri zarar görürken olayda yaralanan olmadı.

    Kastamonu'da pazarda kadınların sebze savaşı - VİDEO

    O anlar kamerada

    Öte yandan, kavganın 3 kız kardeşin semt pazarında, babaları ile yaşayan kadınla karşılaşması sonrasında çıktığı öğrenildi. Saniye saniye kameralara yansıyan kavgada kadınların birbirine sebze ve meyve fırlattığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde kadınların tezgahlardan aldıkları ürünleri birbirine fırlattığı görülüyor. Kavga sırasında semt pazarında bulunan vatandaşlar ise panik yaşıyor.

    Kastamonu da pazarda kadınların sebze savaşı #1

    "Pazarda ne varsa birbirilerine fırlattılar"

    İHA'nın aktardığına göre; ilçe sakinlerinden Satılmış Sarıkaş, semt pazarında sürekli olarak kavgaların yaşandığını belirterek, “Ben pazara alışveriş için geldim. Saat 11.00 sıralarında gittim. Ondan sonra kavga çıkmış. Pazarda ne varsa birbirilerine fırlatmışlar. Esnaf araya girip ayırmış. Esnaf da hiçbir kabahat yok. Hep o kadınlar ortalığı karıştırıyor. Bu kadınlar merkezde yaşarken daha çok bu tarz olaylar oluyordu. Şimdi ilçe merkezinin dışında yaşıyorlar. Ama yine oluyor. Bu kadınlar burada yaşadıkça Araç’ın başı beladan çıkmaz” dedi.

    Kastamonu da pazarda kadınların sebze savaşı #2

    Kastamonu da pazarda kadınların sebze savaşı #3

    Kastamonu da pazarda kadınların sebze savaşı #4

    Kastamonu da pazarda kadınların sebze savaşı #5

    Kastamonu da pazarda kadınların sebze savaşı #6


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