Haberler



3. Sayfa



Kastamonu'da polisin durdurduğu araçtan 'uzi çıktı

Kastamonu'da polisin durdurduğu araçtan 'uzi çıktı polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 1 adet otomatik silah, 1 adet tüfek ile 4 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.