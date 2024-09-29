Kastamonu'da polisin durdurduğu araçtan 'uzi çıktı

İHA
Güvenlik güçleri yasa dışı oluşumlara geçit vermiyor.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta ve araçtaki şahıslar üzerinde arama yapıldı.
ARAÇTAN UZİ ÇIKTI
Aramada 1 adet "UZİ" olarak tabir edilen otomatik silah, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, 4 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bilgisi verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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