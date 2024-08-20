Kastamonu'da psikolojik sorunları bulunan kadın odunlukta ölü bulundu

DHA
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Belyaka köyünde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen 64 yaşındaki Emine Görgülü, yakınları tarafından evinin odunluğunda yerde yatarken bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Görgülü'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Görgülü'nün cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesi sonrası Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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