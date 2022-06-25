Kastamonu'da Sada Çayı taştı, iki ilçe ile bağlantı kesildi

Kastamonu'da Sada Çayı taştı, iki ilçe ile bağlantı kesildi

Turuncu uyarıların ardından etkili olan sağanakta, Sada Çayı taştı, üzerindeki yol çöktü. Cide ve Şenpazar ilçelerine bağlantı kesildi.

Kastamonu’da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından turuncu uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı felç etti.

Kuzey bölgesinde yağış nedeniyle çay ve dereler taştı. Yollarda göçük ve heyelanlar yaşandı.

İHA’nın haberine göre; Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol, sağanak yağış sebebiyle çöktü.

Cide ve Şenpazar’a bağlantı kesildi

Sada Çayı’nın taşmasıyla Kesmekayrak köprülerinin yıkılması sonrası Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu’yla olan bağlantısı kesildi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak tedbirlerini artırdı.

Sürücülere geri dönmek zorunda kaldı

Jandarma ekipleri, Cide ve Şenpazar ilçelerine geçen yolu ulaşıma kapatarak sürücüleri alternatif yollara veya geri dönmeleri noktasında uyardı. Yolun göçmesi sebebiyle sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı.

Tatil için geldi, Şenpazar’a giremedi

İstanbul’dan Şenpazar ilçesine 1 haftalık tatil için gelen Ahmet Yılmaz, “Şenpazar ilçesine yarım saat yolumuz kala yolun çöktüğünü öğrendik. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz ama yapacak bir şey yok. Muhtemelen burayı beklemektense İnebolu yolu üzerinden sanırım Şenpazar’a ulaşmaya çalışacağız. Yolları da tam bilmiyorum Allah yardımcımız olsun.” dedi.

“Yolunda açılma şansı yok”

Cide’ye gitmek için yola çıktıklarını fakat yolun göçmesinden dolayı gidemediklerini söyleyen Vedat Kozak ise, “Bu yüzden geri dönmek zorunda kaldık. Yağmurda aşırı bir şekilde halen devam ediyor. Yolunda açılma şansı yok şu anda. Yolunda bozuk olmasından ötürü aşırı şiddetli yağışlardan ötürü yolda kapanmış durumda Cide yolu.” diye konuştu.