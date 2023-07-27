İHA
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde en işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde korku dolu anlar yaşandı.
Patlayan su borusundan tazyikli su, metrelerce yükseğe ulaşarak iş yerleri ve vatandaşların üzerine sıçradı.
Patlayan su borusu sebebiyle bazı iş yerleri ve vatandaşlar su altında kalarak ıslandı.
Çalışmalar sürüyor
İnebolu Belediyesi ekipleri, bölgeye verilen su şebeke hattını keserek zarar gören boruyu onarmak için çalışmasını sürdürüyor.
O anlar kaydedildi
Öte yandan patlayan su borusu, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.
Belediye işçisinin kazmasını vurmasıyla su borusunun patladığı ve tazyikli suyun metrelerce yükseğe çıkarak iş yerleri ve vatandaşların üzerlerine döküldüğü görülüyor.