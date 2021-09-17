Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Duygu Çelikel’in köpeği, her gün evinin önüne gelerek sahibini aradı. Vefalı köpek, jandarma ekipleri tarafından sahiplenildi.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinde, Bozkurt Anaokulu’nda görev yapan Öğretmen Duygu Çelikel, yaşamını yitirdi.

İnebolu ilçesi Dibek köyünde toprağa verilen Öğretmen Çelikel’in köpeği, o günden sonra her gün, yaşadığı evin önüne gelerek sahibini aramaya başladı.

Köpeği sürekli aynı yerde gören İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, köpeği besledi.

Çelikel’in komşusu Emre Şahin ekiplere, köpeğin saatlerce bölgeden ayrılmadığını ve sürekli olarak havladığını söyleyerek durumu izah etti.

Bunun üzerine Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti ve vefalı köpeği sahiplendi.

“HER GÜN EN AZ 2-3 KERE EVİNİN ÖNÜNE GELİYOR”

Duygu Çelikel’in köpeğinin vefasını anlatan Emre Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Sel felaketinde şehit olan öğretmenimiz Duygu Hocamızın köpeği olan Bozkurt isimli köpeğimiz. Ben de Duygu Hocamızın komşusuyum. Kendisi burada apartmanda oturmaktaydı, ben de üst katında ikamet ediyordum. Duygu Hocamızın vefatından iki gün sonra jandarma ekiplerince hocamızın köpeği selin ve çamurun ortasından çıkartıldı. Ardından yaralanmıştı ve bu yüzden tedavi altına alındı.

Kastamonu’da, sel felaketinde kaybettiği sahibini arayan vefalı köpek ViDEO



Tedavisi bitmesine müteakip jandarma ekipleri, köpeği sahiplenerek bakımını üstlendi. Şu anda bakımları yapılmakta, hatta köpeğimizin üzerinde selin izleri de hala görülmektedir. Köpeğin kulağı yaralı. Jandarma ekiplerimizden Allah razı olsun, onlar köpeğimize bakıyorlar. Yemeğini ve suyunu veriyorlar. Bütün tedavileri yapıldı, hatta şu anda yıkandı köpeğimiz tertemiz. Bizi tek üzen olay Duygu Hocamızı aramak için evinin önüne gelen köpeği her gün en az 2-3 kere evinin önüne geliyor ve sahibini arıyor.





“KÖPEĞİMİZİ DUYGU HOCAMIZIN MEZARINA GÖTÜRDÜK”

Biz de geçtiğimiz günlerde köpeğimizi Duygu Hocamızın mezarına götürerek ziyaret ettirdik. Sel felaketinde şehit olan Duygu Öğretmenimizin Bozkurt isimli emanet köpeğini Bozkurt İlçe Jandarma Komutanımıza teslim ediyorum.”

ÇALIŞTIĞI OKULA ADI VERİLECEK

Duygu Çelikel’in çalıştığı anaokulunun, selde büyük zarar görmesi nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Yeni yapılacak okula, Duygu Çelikel’in adının verileceği öğrenildi.