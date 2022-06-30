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    Kastamonu'da selin yıktığı köprü ve yollar havadan görüntülendi

    AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşanan sel felaketinde çayın taşmasıyla yıkılan köprü ve köy yollarında incelemelerde bulundu.
    • 30.06.2022 - 09:16
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    Kastamonu'da selin yıktığı köprü ve yollar havadan görüntülendi

    Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Duran köyünün ulaşımını sağlayan köprü, yaşanan sel felaketinde Ak Çay'ın taşmasıyla yıkıldı.

    İlçede heyelan sebebiyle bazı yollarda da çöküntüler meydana geldi. Ekipler, tahribatın yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

    AFAD Başkanı Yunus Sezer yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgili kurum amirlerinde bilgi aldı. Yıkılan köprü ve yollar dron ile görüntülendi.

    "Ağaçlar kökünden söküldü, köprüler yıkıldı"

    İHA'nın aktardığına göre ilçede yaşayan emekli öğretmen Ergün Usta, yaptığı açıklamada, "27'sinde burada 24 saate yakın yağan yağmur büyük bir sel oluşturdu. Önceki 11 Ağustos'taki kadar olmasa da büyüktü. Ağaçları kökünden söküldü köprüleri yıktı. Denize kadar ulaştırdı. Şuanda bulunduğumuz yer Çatalzeytin'in Duran köyüne geçiş noktasındayız. Gördüğünüz gibi Çatalzeytin'i Duran köyüne bağlayan köprü yıkıldı. Sabahta Kızılcakaya köyüne helikopter ile oradaki hastayı almaya geldiler" dedi.

    Kastamonu da selin yıktığı köprü ve yollar havadan görüntülendi #1

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    Kastamonu da selin yıktığı köprü ve yollar havadan görüntülendi #4

    Kastamonu da selin yıktığı köprü ve yollar havadan görüntülendi #5


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