Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu’da seyir halinde yanan otomobil kül oldu

Kastamonu’da seyir halinde yanan otomobil kül oldu

Seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobile yangın tüpü ile müdahale etmeye çalışan sürücü başarısız oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.