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    Kastamonu’da seyir halinde yanan otomobil kül oldu

    Seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobile yangın tüpü ile müdahale etmeye çalışan sürücü başarısız oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 10:26
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    Kastamonu’da seyir halinde yanan otomobil kül oldu

    Tosya’dan Kastamonu istikametine seyir halinde olan otomobil, Bağlar mevkisinde aniden alev aldı.

    Aracı yol kenarına çeken sürücü, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

    Çabaları sonuç vermeyince alevler büyüdü.

    Sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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