Kastamonu'da şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu Cide ilçesinde dünden bu yana devam eden sağanak yağmurun ardından bölgedeki Irmak Deresi'nin taşmasıyla çok sayıda evi su bastı ve araçlar su altında kaldı.

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AA

Yağmurlu hava yurda geri döndü...

Hafta sonu Zonguldak, Sakarya, Tokat ve Bartın'da aşırı yağışlar olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Öyle ki kentlerde heyelanlar meydana geldi.

Su taşkınları yaşandı

Son olarak Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Kentte dünden bu yana devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle Irmak Deresi taştı.

Araçlar su altında kaldı

İki mahallede giriş ve bodrum katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su birikintileri nedeniyle yollarda araçlar su altında kaldı.

Cide-Bartın kara yolu da su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel suyunun denize sürüklediği bir manda ise telef oldu.

Cide Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından evlere dolan su tahliye edilmeye çalışıyor.

"Her yer suyla dolu"

Evini su basan Ayşe Aydın, gece saatlerinde evine su girmeye başladığını anlatarak, "Ev havuz gibi. Daha önce de bir kere olmuştu ama o zaman hafif geçmişti. Işıklar yok, karanlıktayız. Her yer suyla dolu. Gece 02.00'den beri bu şekilde. Çocuklarım perişan oldu." ifadelerini kullandı.