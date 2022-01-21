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- Kastamonu'da sokak köpekleri genç kıza saldırdı
Kastamonu'da sokak köpekleri genç kıza saldırdı
Okula gitmek üzere yola çıkan lise öğrencisi, sokak köpekleri tarafından sıkıştırılarak korku dolu anlar yaşadı.
- İHA
- 21.01.2022 - 15:34
- Güncelleme : 21.01.2022 - 15:52
Kastamonu'nun Tosya ilçesi Dilküşah Mahallesi TOKİ konutlarında, karne almak için okula gitmek isteyen lise öğrencisi genç kız, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
KÖPEKLERLE MÜCADELE ETTİ
Koşarak uzaklaşmaya çalışırken etrafını saran köpeklerden korunmaya çalışan genç kız, site içerisine saklanarak kurtulabildi.
Genç kızın yaşadığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kastamonu'da genç kız, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı