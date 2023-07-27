Kastamonu'da su deposu tamiri sırasında kalp krizi geçiren muhtar kurtarılamadı Köylülerle su deposunu tamir etmeye giden 70 yaşındaki muhtar, bir anda kalp krizi geçirdi. Muhtar olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Yılanlı köyünün Muhtarı Şükrü Karataç ile birlikte muhtar azaları ve köylüler, köye içme suyu sağlayan su deposunun tamiri için arıza olan bölgeye gitti.

Su deposu yanında bir anda fenalaşan 70 yaşındaki Yılanlı Köyü Muhtarı Şükrü Karataç yere yığıldı.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Köylülerin müdahalesine rağmen kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Muhtar Karataç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Muhtar Karataç’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Muhtar Karataç’ın kesin ölüm sebebi belirlenecek.

Köylüler yasa büründü

Öte yandan Muhtar Karataç’ın ölümü, köyünde ve ilçede büyük üzüntüye sebep olurken, cenazesinin de yarın köyünde defnedileceği öğrenildi.