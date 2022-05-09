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    Kastamonu'da sürücü, ikiye bölünen araçta can verdi

    Refüje çarpmasının ardından aracı ikiye bölünen sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 09.05.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 09:59
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    Kastamonu'da sürücü, ikiye bölünen araçta can verdi

    Kastamonu'nun Devrekani yolü üzerinde akşam saatlerinde seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Ayhan Derici'nin kullandığı 37 AV 364 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

    Bir anda yoldan çıkan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra ikiye bölündü.

    İkiye bölünen araçtan itfaiye çıkardı

    Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen araç içinde sıkışan Derici, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

    Kastamonu'da sürücü, ikiye bölünen araçta can verdi VİDEO

    Olay yerinde vefat etti

    Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Derici'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kastamonu da sürücü, ikiye bölünen araçta can verdi #1

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