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- Kastamonu'da sürücü, ikiye bölünen araçta can verdi
Kastamonu'da sürücü, ikiye bölünen araçta can verdi
Refüje çarpmasının ardından aracı ikiye bölünen sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
- 09.05.2022 - 09:27
- Güncelleme : 09.05.2022 - 09:59
Kastamonu'nun Devrekani yolü üzerinde akşam saatlerinde seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Ayhan Derici'nin kullandığı 37 AV 364 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
Bir anda yoldan çıkan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra ikiye bölündü.
İkiye bölünen araçtan itfaiye çıkardı
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen araç içinde sıkışan Derici, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Kastamonu'da sürücü, ikiye bölünen araçta can verdi VİDEO
Olay yerinde vefat etti
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Derici'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.