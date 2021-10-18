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- Kastamonu'da tabanca temizlerken annesini öldüren genç serbest
Kastamonu'da tabanca temizlerken annesini öldüren genç serbest
Babasına ait ruhsatlı tabancayı temizlediği sırada 44 yaşındaki annesini vuran 17 yaşındaki Y.E.Ç., serbest bırakıldı.
- DHA
- 18.10.2021 - 17:23
- Güncelleme : 18.10.2021 - 17:30
Önceki gün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Çiçekyayla Mahallesi'nde 17 yaşındaki Y.E.Ç., muhtar babası Cevdet Ç.'nin ruhsatlı tabancasını temizlerken silah ateş aldı.
Tabancadan çıkan kurşun, 3 çocuk annesi Müzeyyen Ç.'nin başına isabet etti.
Müzeyyen Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Y.E.Ç. gözaltına alındı.
ANNESİNİN CENAZESİNE KATILDI
Jandarmadaki sorgusunun ardından İnebolu Adliyesine sevk edilen Y.E.Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Y.E.Ç.'nin daha sonra annesinin cenazesine katıldığı öğrenildi.