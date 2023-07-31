Kastamonu'da taksi şoförünü katleden şüpheliler tutuklandı Aracına bindikleri taksi şoförü ile tartışan 2 genç bıçakla saldırmaya başladı. Taksi şoförü müdahalelere rağmen kurtarılamazken, iki saldırgan tutuklandı.

İHA Kastamonu'daki taksi sürücüsü Nurettin Tığlıgil ile aracına yolcu olarak binen A.A. (16) ve B.K. (18) arasında ücret sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şahıslar Tığlıgil'i defalarca bıçakladı. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı Ağır yaralanan Tığlıgil, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tığlıgil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki saldırgan tutuklandı Olayın ardından A.A. ve B.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. Öte yandan, cinayet zanlılarından B.K.'nin, geçen yıl uzaklaştırıldığı okulda müdür yardımcısı Aziz B.'yi de bıçaklayarak yaralandığı öğrenildi.