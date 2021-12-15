Euro
16.6528
2.72%
Dolar
14.7819
2.68%
Altın
840.33
2.53%
Borsa
2.167
0.41%
Bitcoin
708.022
2.96%
BTXN Coin
39.90
-2.06%
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Kastamonu'da tarlasını sürerken Roma döneminden küp buldu

    Tarlasını süren Ahmet Duran isimli çiftçi, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen pitos (küp) buldu. Pitos, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 17:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da tarlasını sürerken Roma döneminden küp buldu

    Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Suluca köyünde yaşayan çiftçi Ahmet Duran, tarlasını sürdüğü sırada, traktörün pulluğuna takılan küpü fark edince jandarmaya haber verdi.

    İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri de tarihi eser olabileceği düşüncesiyle durumu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

    ROMA DÖNEMİNDEN KALAN PİTOS BULDU

    Gelen ekipler tarafından çıkarılan küp, kamyonla İl Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Roma dönemine ait olduğu belirlenen küpün Yunanca isminin pitos olduğu belirtildi. Pitos üzerinde inceleme yapılacağı öğrenildi.

    Kastamonu da tarlasını sürerken Roma döneminden küp buldu #1

    Kastamonu da tarlasını sürerken Roma döneminden küp buldu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir