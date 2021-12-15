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- Kastamonu'da tarlasını sürerken Roma döneminden küp buldu
Kastamonu'da tarlasını sürerken Roma döneminden küp buldu
Tarlasını süren Ahmet Duran isimli çiftçi, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen pitos (küp) buldu. Pitos, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- DHA
- 15.12.2021 - 17:36
Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Suluca köyünde yaşayan çiftçi Ahmet Duran, tarlasını sürdüğü sırada, traktörün pulluğuna takılan küpü fark edince jandarmaya haber verdi.
İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri de tarihi eser olabileceği düşüncesiyle durumu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bildirdi.
ROMA DÖNEMİNDEN KALAN PİTOS BULDU
Gelen ekipler tarafından çıkarılan küp, kamyonla İl Müdürlüğü'ne götürüldü.
Roma dönemine ait olduğu belirlenen küpün Yunanca isminin pitos olduğu belirtildi. Pitos üzerinde inceleme yapılacağı öğrenildi.