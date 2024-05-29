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Kastamonu'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp balkondan attı: Gözaltına alındı

Kastamonu'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp balkondan attı: Gözaltına alındı Henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşını eline aldığı bıçakla yaralayarak balkon aşağıya atan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda ağır yaralanan adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.