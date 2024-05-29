Kastamonu'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp balkondan attı: Gözaltına alındı

Kastamonu’da korkunç olay...
İnönü Mahallesi'nde İran uyruklu B.D. ile Afganistan uyruklu Mustafa N.K. arasında, bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Bıçakladığı arkadaşını balkondan attı
Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine B.D., eline aldığı bıçakla Mustafa N.K.’yi yaraladı.
Ardından B.D., balkona çıkardığı Mustafa N.K.’yi üçüncü kattan aşağıya attı. Balkondan düşen Mustafa N.K., ağır yaralandı.
Yaralı şahıs tedavi altına alındı
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alındı
Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise B.D.’yi suç aleti bıçak ile yakalayarak gözaltına alındı.
B.D.'nin eşi olduğu ve olaya karıştığı belirlenen evdeki ismi öğrenilemeyen kadın da polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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