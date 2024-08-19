Kastamonu'da tartıştığı uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü Taşköprü'de yaşayan Ayhan Kabuk, kavga ettiği uyuşturucu bağımlısı oğlu Ozan Kabuk'u bıçakladı. Ağır yaralanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

Kastamonu’da yaşayan Kabuk Ailesi, uyuşturucu bağımlısı oğulları ile sorun yaşıyordu.

Gece saatlerinde tekrar eve uyuşturucu etkisinde gelen Ozan Kabuk, babası Ayhan Kabuk ile tartışmaya başladı.

OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Kabuk, mutfaktan aldığı bıçakla oğlu Ozan Kabuk’u bıçakladı.

Ozan Kabuk, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Ozan Kabuk'un cenazesi, aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Baba Ayhan Kabuk ise jandarma ekipelrince gözaltına alındı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Ayhan Kabuk, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kabuk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

OĞLUNU KURTARMAK İÇİN KÖYE YERLEŞMİŞ

Öte yandan İstanbul'da yaşayan Ayhan Kabuk'un (53), Ozan Kabuk’u uyuşturucudan uzaklaştırmak için Taşköprü ilçesindeki köy evine getirdiği öğrenildi.

Tartışmanın sebebi ise henüz öğrenilemedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)