Kastamonu’da tavukları çalınan kadın çiftçi, hırsızlara beddua etti

Tavuk ve horozları çalınan kadın çiftçi, hırsıza beddua ederek “Allah iki yakasını bir araya getirttirmesin” dedi. Ayrıca çiftlikteki köpeğe de dövülerek işkence edildiği belirtildi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Cünürye Mahallesi’nde tavuk yetiştiriciliği yapan Canan Yemeneci’ye ait çiftlikte, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişilerce hırsızlık yapıldı.

Çiftlikte aralarında cins horoz ve tavukların da bulunduğu 76 kümes hayvanı çalındı. Ayrıca çiftlikteki köpeğe de işkence edildi.

HIRSIZLARA SESLENDİ

Çiftlikte tavuk ve horozlarının çalındığını gören işletme sahibi Canan Yemeneci, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Olayın ardından sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak çiftliğinde hırsızlık yapanlara çağrıda bulunan çiftlik sahibi Canan Yemeneci, şunları söyledi:

Tavukları çalınan kadın çiftçi: Allah iki yakasını bir araya getirttirmesin VİDEO

“CANIMIZI YAKMAK İÇİN TAVUKLARIMIZIN YARISINI ALMIŞLAR”

“Benim tavuk çiftliğime gece veya sabaha karşı girilmiş, kimliği bilinmeyen bu kişi veya kişiler tavuklarımın yarısı çaldılar. Bu yetmiyormuş gibi tavuklarımın birçoğu da öldürüldü. Burada bekleyen köpeğimiz darbedilerek kümesine kapatıldı. Emniyete yaptığımız şikayet sonrasında parmak izlerini aldırdım. Hayvanlarıma ziyan eden bu karaktersizler daha önce de çadırımı yaktılar. Şimdi çadırımı yakmayla da bırakmadılar ve canımızın yanması için tavuklarımın yarısını almışlar. Şu anda 76 tane horoz ve tavuklarım kayıp durumdadır.

“ALLAH İKİ YAKASINI BİR ARAYA GETİRTTİRMESİN”

Duyan gören tavuk satışı yapan insanlar olursa emniyete bildirmenizi rica ediyorum. Çiftliğimde çok güzel horozlarım vardı hiçbir tanesi kalmadı. Bunu yapanları Allah’a havale ediyorum. Allah versin onların cezasını diyerek, çok beddua ettim. Çiftliğimin asma kilidi kırarak içeriye girmişler tavuk ve horozlarımı çalmışlar. Ekmeğime göz dikenin Allah bin türlü belasını versin ve Allah iki yakasını bir araya getirttirmesin.”