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- Kastamonu’da tehdit yolu ile haraç toplayan 3 şahıs yakalandı
Kastamonu’da tehdit yolu ile haraç toplayan 3 şahıs yakalandı
Vatandaşları tehdit ederek haraç toplayan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda, 104 bin 200 TL ele geçirildi.
- 11.10.2022 - 17:04
- Güncelleme : 11.10.2022 - 17:09
Kastamonu’nun Daday ilçesinde, tehdit yolu ile vatandaşlardan para isteyen şahıslara yönelik harekete geçen İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, çalışmalar başlattı.
Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, vatandaşlardan zorla para aldıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ele geçirilenler
İHA’nın haberine göre; şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 104 bin 200 TL nakit para, 1 adet bıçak, 34 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.