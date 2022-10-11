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Kastamonu’da tehdit yolu ile haraç toplayan 3 şahıs yakalandı

Kastamonu’da tehdit yolu ile haraç toplayan 3 şahıs yakalandı

Vatandaşları tehdit ederek haraç toplayan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda, 104 bin 200 TL ele geçirildi.