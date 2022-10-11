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    Kastamonu’da tehdit yolu ile haraç toplayan 3 şahıs yakalandı

    Vatandaşları tehdit ederek haraç toplayan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda, 104 bin 200 TL ele geçirildi.
    • 11.10.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 17:09
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    Kastamonu’da tehdit yolu ile haraç toplayan 3 şahıs yakalandı

    Kastamonu’nun Daday ilçesinde, tehdit yolu ile vatandaşlardan para isteyen şahıslara yönelik harekete geçen İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, çalışmalar başlattı.

    Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, vatandaşlardan zorla para aldıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 104 bin 200 TL nakit para, 1 adet bıçak, 34 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.


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