Kastamonu’da traktör kazası: 1 ölü

Traktörü ile işçilerin yanına giden Hüseyin Çiftçi, yol üzerinde devrilmiş bir traktör gördü. Olay yerine gelen ekipler, traktör altında kalan Hüseyin Garip’in yaşamını yitirdiğini belirledi.