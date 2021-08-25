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Kastamonu’da traktör kazası: 1 ölü
Traktörü ile işçilerin yanına giden Hüseyin Çiftçi, yol üzerinde devrilmiş bir traktör gördü. Olay yerine gelen ekipler, traktör altında kalan Hüseyin Garip’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
- İHA
- 25.08.2021 - 14:29
- Güncelleme : 25.08.2021 - 15:29
Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde Muhtar Hüseyin Çiftçi, traktörüyle yaylada kesim yapan işçilerin yanına giderken uçurumdan yuvarlanmış bir traktör gördü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME YAPILDI
Uçuruma yuvarlandıktan sonra traktörün altında kalan şahsın, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan inceleme sonucu vefat eden şahsın, Hüseyin Garip isimli vatandaş olduğu belirlendi.
MORGA KALDIRILDI
Garip’in cansız bedeni, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.