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    Kastamonu'da traktörün üzerinde kalp krizi geçirdi

    Kastamonu'da traktör üzerinde kalp krizi geçiren çiftçi, yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 11.05.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 12:12
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    Kastamonu'da traktörün üzerinde kalp krizi geçirdi

    58 yaşındaki Fehmi Koç, tarlada kriz geçirince, yanındaki kişi sağlık ekiplerine haber verdi.

    TARLA SÜRMEYE GİTMİŞTİ

    Bağdere köyünde ikamet eden Fehmi Koç, komşularının tarlasını sürmek için traktörle Orta bostan mevkiindeki tarlaya gittiği sırada bir anda kalp krizi geçirdi. Koç, traktörün üzerinde yığıldı kaldı. O sırada yanında bulunan bir kişi 112 acil servisine haber verdi.

    Kastamonu da traktörün üzerinde kalp krizi geçirdi #1

    KURTARILAMADI

    Olay yerinde ve Hanönü Toplum Sağlığı Merkezinde müdahale edilen Fehmi Koç kurtarılamadı. Olayla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından Koç, Bağdere köyü mezarlığına defnedildi.

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