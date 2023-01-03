Kastamonu’da, turşu bidonlarından ve kavanozlardan esrar çıktı

Kastamonu’da, turşu bidonlarından ve kavanozlardan esrar çıktı

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, turşu bidonu ve kavanozlara zulalanmış 1,5 kilogram kubar esrar bulundu.

Kastamonu’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, S.K. isimli bir şahsın madde satışı yaptığını belirledi.

Uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, ekipler operasyonun düğmesine bastı.

İHA’nın haberine göre; harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliye ait araç ve ikametinde arama yaptı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramada traktör garajında turşu bidonu ve kavanozlara zulalanmış halde 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K. isimli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.