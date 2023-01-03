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    Kastamonu’da, turşu bidonlarından ve kavanozlardan esrar çıktı

    Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, turşu bidonu ve kavanozlara zulalanmış 1,5 kilogram kubar esrar bulundu.
    • 03.01.2023 - 16:55
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    Kastamonu’da, turşu bidonlarından ve kavanozlardan esrar çıktı

    Kastamonu’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, S.K. isimli bir şahsın madde satışı yaptığını belirledi.

    Uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, ekipler operasyonun düğmesine bastı.

    İHA’nın haberine göre; harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliye ait araç ve ikametinde arama yaptı.

    Ele geçirilenler

    Yapılan aramada traktör garajında turşu bidonu ve kavanozlara zulalanmış halde 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

    Gözaltına alınan S.K. isimli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Kastamonu’da, turşu bidonlarından ve kavanozlardan esrar çıktı #1


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