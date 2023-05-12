Kastamonu'da tuvalet ihtiyacı için aracından inen sürücüye araç çarptı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için aracından inen ve yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

İHA Kastamonu'da yaşanılan kazada kan aktı.. Kastamonu-Taşköprü karayolu Alatarla köyü mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan 34 JU 0465 plakalı otomobilin sürücüsü 73 yaşındaki Cemal Güler, tuvalet ihtiyacını gidermek için aracını durdurarak benzinliğe gitti. Yolun karşısına geçerken araç çarptı Benzinlikte ihtiyacını karşıladıktan sonra tekrar aracına dönmek isteyen Güler'e, yolun karşısına geçmek isterken Tolga A. yönetimindeki 17 AED 077 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Ağır yaralanan Cemal Güler, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü karakola götürüldü İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından, Güler'in cenazesi morga kaldırdı. Otomobil sürücüsü Tolga A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.