Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şahsa yönelik olarak başlatılan operasyonda, kişilerin üzeri ve araçları arandı. Fazla sayıda madde ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

İHA Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. İki şüphelinin üstü arandı Gerçekleştirilen operasyonda iki şahsın üst ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 302 adet uyuşturucu hap, 29,76 gram kannabinoid,10,56 gr esrar, 2,42 gram ufalanmış halde ecstasy, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Adliyeye sevk edildiler Olayla ilgili yakalanan iki şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

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